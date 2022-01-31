Армянская фигуристка Анастасия Галустян рассказала о переходе из женского одиночного катания в танцы на льду.

Спортсменка рассказала об этом в своем «Инстаграме».

«Официально хочу заявить, что я теперь не одиночница с ростом 174 см. И продолжаю свою карьеру в танцах на льду!», — отметила спортсменка, добавив, что с сентября прошлого года её много раз расспрашивали, однако официально о переходе она была не готова объявлять.

По словам Галустян, сильно повлияла ситуация с травмой перед ЧМ-2021 в Стокгольме — у фигуристки случился стрессовый перелом стопы, она ослабла и частично отрофировалась.

Лучший результат на ЧМ Анастасии Галустян — 23-е место, на чемпионате Европы — 12-е место.