Петербургский «Зенит» может подписать казахстанского защитника «Кайрата» Нуралы Алипа до конца сезона-2021/22.

Как сообщает портал Metaratings со ссылкой на источник, близкий к ситуации, петербургский клуб на данный момент рассматривает вариант с арендой Алипа на полгода.

Ранее Нуралы Алип поучаствовал в первых зимних сборах «Зенита» в ОАЭ и даже сыграл за команду в одном из товарищеских матчей — против словацкой «Жилины» (5:1). Затем тренерский штаб взял Алипа на вторые тренировочные сборы «сине-бело-голубых», которые проходят в Португалии.

Напомним, Нуралы Алипу 22 года, он сыграл 99 матчей за «Кайрат», сумел забить пять мячей, а также сделал четыре голевых передачи. Рыночную стоимость защитника оценивают, в среднем, в 1,7 млн евро.