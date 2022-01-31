В сети появились новые кадры с ученицами группы Этери Тутберидзе на предолимпийских сборах в Красноярске.

Российская фигуристка Софья Акатьева поделилась снимком вместе с другими ученицами группы — Александрой Трусовой, Камилой Валиевой и Анной Щербаковой, а также Аделией Петросян.

«Я искренне рада за всех участников нашей российской сборной по фигурному катанию, а также по другим видам спорта, которые отобрались на эти Игры», — отметила Акатьева под фото.

Напомним, завтра, 1 февраля, сборная России по фигурному катанию в полном составе вылетает в Пекин для участия в Зимних Олимпийских играх. Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде стартуют в пятницу, 4 февраля: в этот день состоятся первые прокаты в рамках командного турнира.