Российский баскетболист Тимофей Мозгов высказался о конфликте с бывшим тренером подмосковных «Химок» Кястутисом Кемзурой, когда он выступал за этот клуб.

В интервью ютуб-каналу «Соколиный взгляд» от «Рейтинга Букмекеров» Мозгов отметил, что в 20 лет у него была не такая уверенность, как в 36 лет — тогда можно было нагрубить любому и сделать что угодно.

«Я не был конфликтным, но у меня был серьезный конфликт с тренером Кястутисом Кемзурой, который тогда пришел в «Химки». Я даже не буду политкорректным. У него прям все русские были «чмырями», — рассказал Мозгов, добавив, что мучился в тренером на протяжении всего сезона, тренировался с первой командой, а играл во второй.

По словам Мозгова, тренируясь с основой, он видел, что мог выходить и использовать игровое время, но тренер отказывался давать ему шансы.