Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Сергей Веденеев оценил решение клуба продать Сердара Азмуна и приобрести ему на замену бразильца Юри Алберто.

Слова Веденеева цитирует портал «Петербургский дневник». По мнению Веденеева, Азмун был лучшим нападающим чемпионата России, поскольку не только реализовывал моменты сам, но создавал их для партнёров и полностью отдавал себя во время матчей.

«Хорошо, что вообще успели оформить трансфер Алберто, хоть кого-то купили. А вот говорить о том, как приход бразильца скажется на игре в атаке, сказать трудно», — отметил Веденеев, добавив, что не видел ни одного полного матча с его участием.

По словам Веденеева, Алберто уступает Азмуну в атлетизме, а также не очень силен в игре на втором этаже. «В прессинг бразилец тоже не идёт, поэтому замена не будет равноценной», — сказал эксперт.