Российская лыжница Вероника Степанова высказалась о том, почему она летела отдельно от остальных лыжников сборной России в бизнес-классе.

Решение пересесть в бизнес-класс спортсменка объяснила в своем «Инстаграме».

«При перелете из Милана в Пекин я сделала апгрейд в бизнес-класс. Лучший способ потратить призовые за победу в эстафете в Лиллехаммере ever!», — написала Степанова, добавив, что она равнодушна к дорогой одежде, а также другим способам быстрой траты денег.

«Зато, в отличие от большинства коллег по сборной, очень хорошо представляю, как атлету тяжело лететь 9 часов (думаю, не атлету тоже – не знаю, не пробовала) – а в «бизнесе» можно выспаться», — подчеркнула Степанова, добавив, что эта мысль будет стимулом для других молодых спортсменок.