В Санкт-Петербурге прекратил работу сайт сопротивления QR-кодам после того, как идеолога движения, ресторатора и адвоката Александра Коновалова арестовали. Об этом сообщает Gazeta.SPb.

Портал работал в городе с января, и прямо сейчас сайт qr-cod.net можно открыть, однако там больше не содержится никакой информации.

Ранее на сервисе были размещены адреса заведений, которые принимают клиентов без наличия QR-кода: в списке было указано около 80 мест, которые отказывались от соблюдения текущих карантинных ограничений, установленных правительством города.

В ходе рейдов часть заведений из списка была закрыта. Ресторатор Александр Коновалов ранее был арестован на 2 месяца, его заключили под стражу по решению Октябрьского районного суда до конца марта 2022 года.