Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о ситуации с биатлонисткой Валерией Васнецовой, которая сдала два положительных теста на коронавирус и пропускает Олимпиаду в Пекине.

Слова Васнецовой цитирует портал Газета.ру.

По словам Драчева, Васнецова просидела в Москве два лишних дня и заболела, а тренер женской команды Михаил Шашилов болел коронавирусом ранее, но если это был омикрон, то специалист мог быть носителем.

«Вот вам последствия халатности и разгильдяйства Союза биатлонистов России, что они не успели сделать документы для наших спортсменок и тренера», — сказал Драчев, отметив, что эта ситуация ещё будет иметь последствия, поскольку один человек может заразить ещё сто.

«То, что Васнецова заболела, является результатом расхлябанности и некомпетентности СБР», — заявил Драчев, добавив, что если бы Васнецова, Шашилов и ещё одна биатлонистка Ирина Казакевич не просидели вынужденно в Москве из-за проблем с документами, то все было бы по-другому.