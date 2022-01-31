Президент Basel Holding AG Давид Деген рассказал о том, что футбольный клуб «Базель» близок к оформлению перехода российского нападающего московского ЦСКА Федора Чалова.

Слова Дегена цитирует портал Sport24.

«Да, Чалов действительно может перейти в «Базель». Мы ведем продвинутые переговоры с ЦСКА», — рассказал Деген.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 23-летний футболист может перебраться в клуб из чемпионата Швейцарии на правах аренды до конца сезона-2021/22. СМИ также сообщали об интересе к нападающему со стороны итальянской «Венеции» и французского «Бреста».

Федор Чалов играет за основную команду столичных армейцев с 2016 года, в текущем сезоне он сыграл за ЦСКА 18 матчей, на его счету 3 мяча и 5 передач.