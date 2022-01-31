Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о слухах насчёт возможного приобретения защитника «Уфы» Юрия Журавлёва.

Информацию об этом сообщает портал Metaratings.ru

«Мы его даже не рассматривали, как могли отказаться от чего-то, чего не было? Не обращайте внимания на слухи и фейки, следите за публикацией клуба», — сказал Медведев.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что к Журавлеву проявляют интерес петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. В то же время предложений по трансферу игрока от них не поступало.

Напомним, «Зенит» ушел на зимний перерыв на первой строчке турнирной таблицы в РПЛ с результатом в 38 очков. Ранее стало известно о том, что клуб приобрел бразильского форварда Юри Альберто и продал Сердара Азмуна.