Бывший голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски отреагировал на назначение Чеслава Михневича главным тренером сборной Польши по футболу незадолго до стыковых матчей на ЧМ-2022 против России.

Слова Ковалевски цитирует портал Metaratings.ru. По словам эксперта, самое главное сейчас — это то, что команда все-таки нашла главного тренера. «Михневич может быть знаком российским болельщикам, как минимум спартаковским. Именно он был тренером «Легии», которая обыграла «Спартак» в Москве», — отметил Ковалевски, подчеркнув, что новый наставник польской команды следит за российским футболом и очень серьезно готовится к стыковому матчу в Москве.

«Он очень прагматичный тренер: умеет подбирать тактику своей команды против команды-соперника, старается по максимуму использовать потенциал своих футболистов», — подчеркнул Ковалевски.