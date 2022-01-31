Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев высказался о вспышке коронавируса в сборной Норвегии по лыжам незадолго до Олимпиады в Пекине и реакции на это от россиян.

Слова Турышева цитирует «Чемпионат«.

«Норвежцы вот соблюдали все меры безопасности и всё равно пострадали. Печально, что сильные спортсмены не смогут принять участия в Олимпиаде или прилетят только на одну гонку», — отметил тренер, подчеркнув, что четыре года спортсмены пахали ради главного старта в карьере и вынуждены на него не поехать из-за теста за три дня до вылета.

«Это ужасно и обидно! Все российские лыжники сочувствуют нашим соперникам», — подчеркнул Турышев, добавив, что если что-то подобное случилось бы в сборной России, то норвежская команда испытывала бы то же самое.

Из-за положительного теста на коронавирус Олимпийские игры пропустит Симен Хегстад Крюгер.