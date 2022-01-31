Норвежские биатлонистки Марте Ульсбю-Ройселанн и Тириль Экхофф провели запланированную тренировку на Олимпийских играх в Пекине в 19-градусный мороз.

Как сообщает норвежский телеканал NRK, из-за сильного ветра температура ощущалась как -29 градусов по Цельсию.

«Мы готовились к худшему, но все равно очень холодно. Я замечаю, как напрягаются мышцы лица, пока я разговариваю», — отметила Ройселанд в интервью норвежским СМИ, добавив, что сомневается в правильности показаний термометра.

«Как это ощущается? Думаю, как минус 29 и ощущается», – подчеркнула Экхофф.

Напомним, соревнований по биатлону на Олимпийских играх в Пекине 2022 года начнутся в субботу, 5 февраля. В этот день состоится классическая смешанная эстафета.