Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в России или в Турции. В ином случае итальянский клуб разорвёт с ним контракт.

Информация об этом появилась на портале La Nazione. СМИ сообщают, что «Фиорентина» планирует разорвать соглашение с Кокориным, если не сможет продать футболиста в заключительный день зимнего трансферного окна.

Напомним, текущее соглашение Александра Кокорина с «Фиорентиной» рассчитано до 2024 года, по нему зарплата нападающего составляет 1,8 миллиона евро в год. Футболист присоединился к команде год назад, перейдя из московского «Спартака». До сих пор игрок не отметился результативными действиями за «Фиорентину» в официальных матчах. В сезоне-2021/22 Кокорин появился на поле 6 раз.