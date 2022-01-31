Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о попадании Евгении Буртасовой в состав олимпийской сборной России на Игры в Пекине вместо заболевшей Валерии Васнецовой.

Слова Васильева цитирует «Чемпионат«.

«В ситуации с заменой Васнецовой на Буртасову уже ничего ни от кого не зависит», — подчеркнул Васильев, добавив, что из-за болезни Васнецовой у сборной недокомплект, поэтому вызвали Буртасову после чемпионата Европы.

Васильев отметил, что Васнецовой можно только посочувствовать, поскольку она отобралась на Олимпиаду, и для каждого спортсмена такое событие — это праздник. По мнению эксперта, биатлонистка ещё может принять участие в следующей Олимпиаде.

«Не сказал бы, что перед Олимпийскими играми Буртасова была перегружена. Наоборот, Евгения сейчас на хорошем ходу и хорошем хайпе, позитивной волне», — отметил Васильев, добавив, что этот настрой сейчас нужно использовать.