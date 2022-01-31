Армянская фигуристка Анастасия Галустян пояснила свое решение перейти из женского одиночного катания в танцы на льду.

Слова Галустян цитирует портал «Матч ТВ».

Основной причиной решения фигуристки стала двойная стрессовая травма стопы накануне ЧМ-2021 года в Стокгольме. Спортсменка отметила, что ей ничего не помогало — ни врачи, ни массажи, ни обезболивающие.

Фигуристка отметила, что также ушла из одиночного катания из-за эры ультра-си. «Прекрасно понимаю, что с моим ростом и структурой я не смогла бы прыгнуть тройной аксель и любой четверной, если бы даже начала учить их в детстве. Это было бы проблематично в моем случае», — отметила Галустян, добавив, что без ультра-си конкурировать невозможно, а ее рост сейчас составляет 174 см.

«Меня также вдохновил Дайсуке Такахаси — ему 35 лет и он только начал карьеру в танцах, и все у него неплохо получается», — сказала Галустян, добавив, что сейчас планирует найти партнера и тренироваться.