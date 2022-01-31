Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете Динара Алимбекова высказалась о погодных условиях на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

В своем «Инстаграме» Алимбекова разместила фотографию с тренировки на олимпийской трассе.

«Это я немножко в шоке от местной погоды. Всем тёплый привет из морозного Чжанцзякоу», — написала Алимбекова.

Ранее стало известно, что норвежские биатлонистки Тириль Экхофф и Марте Улсбю-Ройселанд провели тренировку на олимпийской трассе при 19-градусном морозе.

Соревнования по биатлону на Олимпийских играх в Пекине 2022 года стартуют в субботу, 5 февраля, на следующий день после церемонии открытия Игр. Первой гонкой в олимпийской программе станет смешанная эстафета.