Аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе переходит в испанский «Эльче» на правах аренды.

Информацию об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

По официальной информации, Понсе заключил арендный контракт с «Эльче» до 30 июня 2022 года, у испанской команды прописано право выкупа нападающего, оно может стать обязательным при определённых обстоятельствах.

Напомним, Эсекьель Понсе перешел в московский «Спартак» с лета 2019 года, он успел провести за «красно-белых» 73 матча и забил 25 мячей. Сейчас футболист проходит восстановление от травмы, которую получил в сентябре 2021 года. За «Спартак» в текущем сезоне он успел сыграть 11 матчей и 4 мяча.

«Эльче» на данный момент идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.