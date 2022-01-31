Экс-тренер сборной России по биатлону Леонид Гурьев высказал мнение о невключении Антона Бабикова в состав олимпийской сборной России на игры в Пекине-2022.

Слова Гурьева цитирует портал «Матч ТВ».

Тренер напомнил о принципах отбора в команду, которые никак не поменялись. «Что же Бабиков в спринте, когда крайне важно было набрать очки, толком не бежал? Он же не попал тогда в пасьют! Он уже тогда приговор себе подписал», — заявил Гурьев.

По словам тренера, если бы мужская сборная России заработала хорошие очки в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Бабиков бы тоже поехал вместе с командой. «Что сейчас шашкой махать?», — сказал Гурьев.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине смогут выступить пятеро российских биатлонистов: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Карим Халили и Даниил Серохвостов.