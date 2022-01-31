Экс-тренер сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал замену в женской олимпийской команде: Евгения Буртасова выступит на Играх в Пекине вместо заболевшей Валерии Васнецовой.

Слова Гурьева цитирует портал «Матч ТВ».

Тренер отметил, что так сложились обстоятельства и к самой Буртасовой претензий нет. «К ней просто надо подход иметь, разговаривать с ней. Она любит разговаривать, она общительная», — отметил Гурьев, добавив, что прямо сейчас биатлонистка показывает хороший уровень, стала двукратной чемпионкой Европы на турнире в Арбере на прошлой неделе.

«Женя в хорошем состоянии, она может быть и лучше тех, кто сейчас в Пекине на Олимпиаде. То есть она соревновалась до конца, и время восстановиться есть», — сказал Гурьев, добавив, что в Пекин биатлонистка приедет на эмоциональном подъёме и вступит в дело психологический фактор.