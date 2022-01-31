Футбольный клуб «Эвертон» объявил о подписании арендного соглашения с нидерландским полузащитником Донни Ван де Беком.

Информация появилась на официальных ресурсах клуба. Футболист будет выступать за «Эвертон» до конца сезона-2021/22, права на игрока принадлежат по-прежнему клубу «Манчестер Юнайтед». Ван де Бек выбрал в клубе 30-й игровой номер.

Сейчас Донни Ван де Беку 24 года, в АПЛ он выступает с 2020 года. Ранее футболист выступал за «Аякс».

«Хочу дать команде свои футбольные качества – игру в пас и, конечно, забитые мячи. Голы и результативные передачи – важные аспекты моей игры, и я попытаюсь делать это снова», — цитирует слова Ван де Бека официальный сайт «Эвертона».

«Эвертон» также сегодня объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером.