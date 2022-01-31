Российский биатлонист, чемпион мира в эстафете Максим Цветков высказался об олимпийской трассе, на которой будут проходить соревнования по биатлону в рамках Игр в Пекине-2022.

В эфире «Матч ТВ» Цветков отметил, что не так уж и сильно видно, что трасса тёмная и коричневая — пыли, грязи и песка биатлонист не увидел.

«Зато я несколько раз наблюдал, как пакеты летают по трассе», — сказал Цветков.

Ранее биатлонисты отмечали ветреную погоду на биатлонной трассе, а также низкие температуры: норвежки Тириль Экхофф и Марте Улсбю-Ройселанд провели тренировку на олимпийском стадионе при температуре минус 19 градусов по Цельсию.

Соревнования по биатлону на Зимних Олимпийских играх в Пекине стартуют 5 февраля, первой гонкой в расписании стоит смешанная эстафета.