Российский биатлонист, чемпион мира в спринте Александр Логинов высказался об условиях соревнований на биатлонной трассе на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

В эфире «Матч ТВ» Логинов отметил, что снег на трассе перемороженый, поскольку ночью температура опускается до минус 25 градусов.

«Очень сильный постоянный ветер. Днём хоть и солнце, но всё равно температура выше минус восьми или десяти градусов не поднимается. Поэтому трасса – ну не как асфальт, но жёсткая как стол», — сказал Логинов, добавив, что организаторы пилят полосы на трассе, чтобы прокладывать провода, и в нижних слоях трассы действительно можно увидеть грязь.

Соревнования по биатлону на Зимних Олимпийских играх в Пекине стартуют 5 февраля, первой гонкой в расписании стоит смешанная эстафета.