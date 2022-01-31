Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад опробовал биатлонную трассу Зимней Олимпиады в Пекине и рассказал о её недостатках.

Свои выводы по условиям соревнований Фуркад оставил в своём «Твиттере».

По словам Фуркада, все три лыжных стадиона Олимпиады в Пекине великолепны со спортивной точки зрения, и биатлонист подчеркнул, что не иронизирует.

«Снег: много искусственного, но он очень холодный и плотный (- 19 градусов сегодня). Недостатки: освещение, которое искажает трассу. Мои опасения: ветер», — рассказал Фуркад.

Напомним, Мартен Фуркад завершил карьеру весной 2020-го года. За соревновательный период биатлонист прошел через три Олимпиады: ОИ-2010 в Ванкувере, ОИ-2014 в Сочи и ОИ-2018 в Пхенчхане.