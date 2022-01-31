Российский фигурист, олимпийский чемпион в командных соревнованиях Никита Кацалапов рассказал о том, какими должны быть взаимоотношения фигуристов в парных видах.

Никита Кацалапов выступает в танцах на льду вместе с Викторией Синициной.

В интервью журналу OK! Кацалапов отметил, что при катании в паре важно терпение и взаимопонимание, поскольку очень важно общаться открыто.

«В моем понимании в идеале не может быть так, что вы пришли на тренировку, поработали, вообще никаких эмоций друг на друга не потратили, разошлись и живете отдельно своей жизнью», — подчеркнул Кацалапов, добавив, что парнеры на льду не обязаны встречаться в жизни, но должны иметь добрые взаимоотношения.

«Вы должны всегда помогать друг другу так, словно твой партнер — член твоей семьи, родной человек, не иначе», — сказал фигурист, добавив, что партнер является 50% успеха фигуриста.