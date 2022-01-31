Главные новости из мира спорта в традиционном дайджесте от NVsport за 31 января:

Лэмпард официально возглавил «Эвертон»

Бывший английский футболист, тренер Фрэнк Лэмпард официально возглавил «Эвертон». Информация об этом появилась в официальных ресурсах клуба. Контракт Лэмпарда с «Эвертоном» заключен на 2,5 года — до июня 2024 года.

Чеслав Михневич стал главным тренером сборной Польши в отборе ЧМ-2022

Новым наставником сборной Польши стал 51-летний тренер Чеслав Михневич. Он будет руководить командой в матче против России в стыках чемпионата мира-2022.

Российские фигуристы сдали тесты на ковид и готовы вылетать на Игры в Пекин

Все участники российской сборной по фигурному катанию получили отрицательные результаты тестов на коронавирус в преддверии Олимпийских Игр-2022 в Пекине. Рейс команды из Красноярска в Пекин запланирован на 1 февраля.

Эриксен подписал контракт с «Брентфордом» после перенесенной остановки сердца

Датский полузащитник Кристиан Эриксен продолжит профессиональную карьеру в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Спортсмен стал игроком «Брентфорда» после пережитой клинической смерти летом 2021 года во время матча чемпионата Европы по футболу Дания — Финляндия.

Скелетонисты Трегубов и Семёнов пропустят Олимпиаду из-за коронавируса

Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семёнов не смогут выступить на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Спортсменов не допустят до стартов из-за положительных тестов на коронавирус. В команде их заменят Евгений Рукосуев и Даниил Романов.

Терентьев еще не прилетел в олимпийский Пекин. У него – микро-травма

Второй тренер группы Юрия Бородавко Артем Жмурко рассказал, где находится участник российской олимпийской сборной по лыжным гонкам Александр Терентьев и главный наставник коллектива. Известно, что прибытие спортсмена в Пекин задерживается из-за полученного повреждения.