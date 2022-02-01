Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх-2022. Известно, что в китайскую столицу прибыли спортсмены, находящиеся на сборах в Красноярске.

О перемещениях команды сообщает ТАСС. Фигуристы вылетели в Пекин из сибирского аэропорта в 07:41 по местному времени (в 03:41 по мск) и приземлились в аэропорту Шоуду в 12:20 (в 7:20 по мск).

Напомним, соревнования открывает командный турнир 5 февраля. Сегодня, 1-го числа должен быть опубликован состав его участников, завтра, 2-го февраля состоится первая тренировка россиян.

В основном составе команды до начала Игр прошла только одна замена по здоровью. Из-за заболевания коронавирусом выбыл Михаил Коляда, его заменил Евгений Семененко.