Сегодня, 1 февраля, Россия встретится с Грузией в матче 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу. Игра пройдёт на арене «Зигго Доум» в Амстердаме и стартует в 19:00 по московскому времени.

Сборная России уверенно выиграла группу C, одержав три победы в трёх матчах. Подопечные Сергея Скоровича разгромили Словакию 7:1, Хорватию 4:0 и Польшу 5:1. Форвард россиян Артём Антошкин делит лидерство в гонке бомбардиров ЧЕ с пятью голами.

Сборная Грузии одержала на старте две победы — 3:2 с Азербайджаном и 2:1 с Боснией и Герцеговиной. В заключительном туре команда разгромно проиграла Испании 0:8.

В случае победы сборная России сыграет в полуфинале с Украиной, которая в 1/4 финала одолела Казахстан. В другом полуфинале сойдутся Португалия и победитель игры Испания — Словакия.