«Ницца» сенсационно обыграла «ПСЖ» в матче 1/8 финала Кубка Франции. Игра состоялась на стадионе парижан «Парк де Пренс». Основное и дополнительное время завершились нулевой ничьей. В серии пенальти «Ницца» выиграла 6:5. В серии из пяти ударов у «ПСЖ» не реализовал свою попытку экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес. У «Ниццы» не забил Энди Делор.

Серия до промаха завершилась неудачей игрока «ПСЖ» Хави Симонса.

В составе парижской команды вышли, в частности, Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Им удалось забить послематчевые пенальти.

Ранее в 1/4 финала Кубка Франции также пробились представители лиги 1 «Марсель», «Нант» и «Монако» с Александром Головиным, «Бастия» и «Амьен» из лиги 2, а также «Версаль» и «Бержерак», выступающие в четвёртом по силе дивизионе страны.