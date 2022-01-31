Сегодня, 1 февраля, «Зенит» встретится с «Басконией» в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра состоится в испанском городе Витория-Гастейс на арене «Фернандо Буэса» и начнётся в 22:30 по московскому времени.

«Зенит» после 20 матчей регулярки занимает четвёртое место в турнирной таблице. На счету петербуржцев 13 побед и 7 поражений. «Баскония» идёт 15-й с 7 победами и 14 поражениями в 21 игре.

Это пятая встреча команд в Евролиге. «Зенит» дважды проиграл «Басконии» и трижды выиграл, включая их встречу в Санкт-Петербурге в нынешнем сезоне. Игра прошла 29 октября и завершилась победой сине-бело-голубых 83:54.