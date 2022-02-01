Февраль – самый короткий месяц в году, однако именно в нём произойдёт главное спортивное событие года. Но помимо пекинских событий, нас ждёт ещё немало увлекательных соревнований. Рассказываем, что можно посмотреть в феврале.

Олимпиада в Пекине (4-20 февраля)

Несмотря на все коронавирусные проблемы и ограничения, XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине всё же состоятся. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта:

— биатлон;

— бобслей;

— горные лыжи;

— кёрлинг;

— конькобежный спорт;

— лыжное двоеборье;

— лыжные гонки;

— прыжки с трамплина;

— санный спорт;

— скелетон;

— сноуборд;

— фигурное катание;

— фристайл;

— хоккей;

— шорт-трек.

Сборная России посылает на Игры-2022 212 спортсменов – это вторая по численности делегация на Олимпиаде после США. Правда, из-за решения Спортивного арбитражного суда, наши атлеты будут выступать под названием «Команда ОКР» и с нейтральными флагом и гимном.

Решающие матчи чемпионата Европы по мини-футболу (19 января – 6 февраля)

На полях Нидерландов наступила стадия плей-офф чемпионата Европы. Сборная России потрясающе провела групповой раунд, одержав три разгромные победы в трёх матчах: 7:1 со Словакией, 4:0 с Хорватией и 5:1 с Польшей. В четвертьфинале подопечным Сергея Скоровича предстоит встреча с Грузией. Игра пройдёт уже сегодня, 1 февраля.

А в случае победы над грузинами Россию ждёт огненное противостояние в полуфинале – против Украины.

«Зенит» – «Бетис», 1/16 финала Лиги Европы по футболу (17 и 24 февраля)

«Зенит» не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но продолжает еврокубковую борьбу. Сине-бело-голубым на стадии 1/16 финала попался один из сложнейших соперников – «Бетис». Команда из Севильи идёт на третьем месте в таблице чемпионата Испании, обходя чемпиона страны «Атлетико» и «Барселону».

По прогнозам букмекеров испанский клуб имеет чуть больше шансов на проход в следующую стадию, но «Зенит» не сдастся без боя. 17 февраля петербуржцы сыграют дома, 24 февраля – в гостях.

Финиш (?) регулярки КХЛ

Многострадальный сезон КХЛ должен быть доигран. Или нет. До сих пор никто толком не знает, что делать с оставшимися матчами, перенесёнными из-за коронавируса.

На данный момент в календаре СКА стоят матчи:

— 22 февраля в гостях с московским «Динамо»

— 24 февраля в гостях со «Спартаком»

— 26 февраля дома с рижским «Динамо»

— 28 февраля дома с «Витязем»

Супербоул-2022

Ну а напоследок – новость для небольшой, но преданной группы поклонников американского футбола. В нашей стране (да и вообще в большинстве стран) этот вид спорта не очень популярен, но Супербоул остаётся самым рейтинговым спортивным соревнованием мира. Реклама во время него настолько дорогая, что компании лезут из кожи вон, чтобы показать что-то максимально креативное. Есть даже категория зрителей, которая смотрит Супербоул только ради рекламных роликов и анонсов.

В 66-м розыгрыше Супербоула встретятся «Лос-Анджелес Рэмс» и «Цинциннати Бенгалз». Их игра пройдёт 13 февраля (в России будет ночь 14 февраля).