«Торонто Мэйпл Лифс» одержали победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:4. Российский форвард Илья Михеев забил один из голов в третьем периоде, его точный бросок стал определяющим для команды.

Перед последней 20-минуткой коллектив отечественного хоккеиста уступал соперникам со счетом 2:4. «Торонто Мэйпл Лифс» отыграли четыре шайбы в последнем периоде.

Кроме забитой шайбы россиянин отметился результативной передачей. Его напарник по команде Остон Мэттьюс оформил хет-трик, по голу записали в актив Джейсон Спецца и Митчелл Марнер.

В составе проигравших отметились Павел Заха, Йеспер Боквист, Андреас Юнссон и Натан Бастиан.

«Торонто» идут шестыми в таблице Востока, «Дэвилз» занимают только 13-ю.