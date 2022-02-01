Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский смог отразить 32 из бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра его команды против «Коламбус Блю Джекетс» завершилась с крупным счетом.

«Пантерз» отмечали победу после результата 8:4 в свою пользу.

В их составе Сэм Райнхарт сделал хет-трик, Мэйсон Марчмент оформил дубль. По голу забили Александр Барков, Оуэн Типпетт и Маккензи Уигар.

Среди проигравших дублем отличился Патрик Лайне. Густав Нюквист и Эмиль Бемстрем записали по голу. Нападающий Егор Чинахов, накануне забивший пятый гол в карьере НХЛ, и защитник Владислав Гавриков не взяли очки за игру.

«Флорида» выиграла четвертый раз подряд, «Коламбус» проиграл столько же матчей из последних шести.