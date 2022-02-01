«Пари Сен-Жермен» на домашнем стадионе «Парк де Пренс» проиграл «Ницце» в матче 1/8 финала Кубка Франции. Столичная команда вылетела из сетки турнира после поражения в серии пенальти.

Основное и дополнительное время в Париже завершилось ничьей со счетом 0:0. В ударах с 11-метровой отметки гости смогли вырваться вперед (6:5).

Решающий сэйв сделал польский голкипер Марцин Булки – он отбил мяч полузащитника «ПСЖ» Ксави Симонса. Место в воротах у ПСЖ занимал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Далее, в 1/4 соревнований «Ницца» встретится с «Марселем». Матч запланирован на 8 февраля.