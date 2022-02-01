В Нидерландах состоится четвертьфинал чемпионата Европы по мини-футболу. Сегодня, 1 февраля, на этой стадии встретятся сборная России и грузинская команда.

Начало матча на арене «Зигго Доум» в Амстердаме запланировано на 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна здесь.

Сборная России ранее стала победителем в своей группе. Отечественные футболисты обыграли Словакию (7:1), Хорватию (4:0) и Польшу (5:1).

Сборная Грузии одержала только две победы в трех стартовых матчах. В последнем туре коллектив крупно уступил испанцам (0:8).

В случае победы сборная России выйдет в полуфинал к сборной Украины, обыгравшей Казахстан. В параллельной 1/2 соревнований встретятся Португалия и лидер пары Испания — Словакия.