Трехкратный чемпион мира в одиночном катании, американец Нэтан Чен рассказал, как относится к российским фигуристкам Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Все спортсменки примут участие в Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Титулованный представитель США также выйдет на лед в Китае.

«Все три девушки привнесли в фигурное катание очень много, так что это был бы очень сложный выбор. Я рад, что мне не нужно будет соревноваться с ними. Они делают потрясающие вещи, это просто здорово», – цитирует Чена ТАСС.

Фигуристки сегодня, 1 февраля, прилетели в китайскую столицу. Сегодня же национальная федерация объявит состав на командный турнир. Первая тренировка россиян запланирована на следующий день.