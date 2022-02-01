Сегодня, 1 февраля, баскетбольный клуб «Зенит» проведет выездной матч в Евролиге. Представители Санкт-Петербурга сыграют с испанской «Басконией».

Начало встречи в Витории-Гастейс на арене «Фернандо Буэса» назначено в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна по ссылке здесь.

«Зенит» в пятый раз встречается с испанским соперником в Евролиге. Петербурцы за все время дважды уступили и трижды выиграли в этих противостояниях. Последний их очный матч прошел в конце октября 2021 года, в текущем розыгрыше и завершился победой сине-бело-голубых со счетом 83:54.

«Зенит» занимает четвертое место в таблице Евролиги, а их соперники находятся только на 15-й строчке.