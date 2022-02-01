Российский полузащитник Олег Шатов вновь стал игроком «Урала». В последний раз хавбек выступал за клуб из Екатеринбурга в 2011 году.

«Урал» был первой командой Шатова в профессиональной карьере после молодежного возраста. Он находится в составе несколько лет, начиная с 2007 года.

Сейчас стороны договорились на контракте, завершающемся в конце текущего сезона, сообщает официальный сайт екатеринбуржцев.

Ранее Шатов приостанавливал карьеру и уходил из «Рубина» в ноябре прошлого года. Он также выступал за «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». Футболист является трехкратным чемпионом страны и многократным призером этих соревнований.

«Урал» до зимней паузы успел набрал 19 очков и расположиться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.