Российская лыжница Анастасия Рыгалина назвала моменты, из-за которых переживает перед началом Олимпийских Игр. Спортсменка больше думает не о форме, а о состоянии здоровья.

Первая гонка лыжников в Пекине состоится 5 февраля. Рыгалина впервые принимает участие в Играх.

«Свою текущую физическую форму оцениваю положительно. Меня больше беспокоит другое. Сейчас мы больше думаем о соблюдении мер безопасности, антикоронавирусных норм, а также об отрицательных результатах тестов на COVID-19», — цитирует спортсменку РИА Новости Спорт.

Она также отметила проблемы с едой на соревнованиях. По словам Рыгалиной, там не хватает разнообразия. Лыжнице еще показалось, что из-за коронавируса и всех соответствующих мер не чувствуется атмосферы праздника Олимпиады.