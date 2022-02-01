Бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий за «Гремио» на правах аренды, принял решение перебраться в США для продолжения карьеры в MLS. Его новым клубом будет «Лос-Анджелес Гэлакси».

О возможном трансфере сообщает итальянский журналист Ромео Агрести в Твиттере.

В завершившемся сезоне чемпионата Бразилии хавбек принял участие в 26 матчах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Его текущий клуб не смог удержаться в высшем дивизионе и перешел в Серию В. Именно в «Гремио» Коста начинал свою профессиональную карьеру, играя там еще в 2008-2009 годах.

Позднее бразилец появлялся на поле в цветах донецкого «Шахтёр», «Баварии» и «Ювентуса».

В прошедшем розыгрыше MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» занял 8-е место в Западной Конференции.