Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал об отношении главного тренера Сергея Семака на тренировках, желании играть и выборе команды.

Футболист отметил, что хочет продолжать выступления за сине-бело-голубых и не рассматривал смену команды. Он бы хотел играть больше, но рад тому, как уже получалось.

«Сергей Богданович постоянно подбадривает меня. Говорит: молодец, давай, продолжай в том же духе. Все складывается так, как и должно быть. Мне кажется, я на правильном пути. И при должной работе еще смогу стать легендой «Зенита», – цитирует Кругового Sport24.

Напомним, защитник присоединился к основной команде в 2019 году. Ранее он выступал за молодежный коллектив петербуржцев и дубль.