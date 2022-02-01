Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился снимком с ледовой арены Игр в Пекине. На фото также оказались победительница этого турнира в 2018 году Алина Загитова и призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.

Экс-спортсмен опубликовал кадр с соревновательного объекта в Stories на своей странице в Instagram. Вся компания титулованных фигуристов представляет команду Первого канала.

«Инспектируем арену», — подписал фото Ягудин.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится на 4 февраля. Соревнования фигуристов стартуют на следующий день. Напомним, представители России прилетели в Пекин из Красноярска сегодня, 1 февраля.

Ранее Ягудин создал петицию с призывом вернуть стране флаг и гимн на турнире.