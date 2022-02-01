Экс-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев оказался в больнице с диагностированным коронавирусом.

С 2009 года он является президентом Российского союза строителей. Вице-президент этой организации Анвар Шамузафаров прокомментировал самочувствие руководителя. Глава должен был вести заседание союза в Новосибирске, но экстренно отменил мероприятие.

«Сегодня должен был вести наше заседание Владимир Анатольевич Яковлев, но получилась такая ситуация, что к сожалению, он заболел коронавирусом. Его госпитализировали», – передает слова Шамузафарова ТАСС.

Владимир Яковлев занимал должность губернатора Санкт-Петербурга с 1996 по 2003 год. Затем досрочно сложил с себя полномочия и был назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации. Он также досрочно покинул эту позицию после указа Президента.