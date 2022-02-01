По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было отмечено 125 836 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

На 1 февраля выявлено всего 11 986 913 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 10,29 млн человек. Еще 332 012 человек скончались от коронавируса в стране.

К утру 1 февраля в Москве было выявлено 21 533 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 13 619 новых случаев. В Московской области появилось еще 11475 людей, заболевших коронавирусом. Место в четверке также занимает Нижегородская область с 1147 инфицированными пациентами.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Чукотском АО – 13 человек.