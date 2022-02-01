Фигуристка группы Этери Тутберидзе Любовь Рубцова сообщила, что покидает команду. Она попрощалась с коллективом и отметила работу наставников.

Юная спортсменка рассказала о ситуации в социальной сети, а также опубликовала видео в TikTok. Его можно посмотреть по ссылке здесь.

«Огромное спасибо всему тренерскому штабу Тутберидзе за годы тренировок, огромный труд и терпение, за то что верили в меня и понимание!», – написала Рубцова на своей странице в Instagram.

На прошедшем в Саранске первенстве России-2022 Рубцова стала 13-й. За два соревновательных дня она заработала 179,27 балла. В произвольной программе она показала тройной аксель и каскад тройной лутц + тройной риттбергер. Однако исполнение прыжков было неидеальным.