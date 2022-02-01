Родственники народного артиста Леонида Куравлева решили ограничить круг присутствующих на церемонии прощания с выдающимся деятелем. Он скончался в прошедшее воскресенье, 30 января.

Предполагалось, что мероприятие состоится 1 февраля на сцене столичного Дома кино. Именно там проходили премьеры его картин и его выступления.

Однако, по неизвестным причинам, дети артиста решили не допускать посторонних и изменить место траурной церемонии. Так, журналисты и поклонники не смогут присутствовать на событии.

В итоге прощание пройдет в Центральной клинической больнице, там же запланировано отпевание. Захоронение ожидается на Троекуровском кладбище Москвы возле умершей жены артиста.

Ранее выяснилось, что актер оставил наследникам имущество на 100 млн рублей.