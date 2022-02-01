Российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов поделился видео, в котором показал, как добирался до Пекина. Он опубликовал трехминутный ролик в социальной сети.

Сборная России по лыжным гонкам прибыла в Китай 30 января.

«Beijing ni hao!» («Привет, Пекин!»), – написал Большунов на своей странице в Instagram.

Соревнования лыжников на зимних Олимпийских играх-2022 состоятся с 5 по 20 февраля на трассах Национального лыжного центра в Чжанцзякоу.

Ранее Большунов сообщил, что не будет участвовать абсолютно во всех гонках в Пекине.

Напомним, на олимпийском турнире-2018 в Южной Корее спортсмен выиграл четыре серебряные медали, поучаствовав как в личных видах, так и в эстафетах.