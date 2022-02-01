Президент ФФККР Александр Горшков заявил, что национальная команда заселилась в номера в Олимпийской деревне. По его словам, фигуристы сдали тесты на коронавирус и ждут их результатов.

Первые тренировки россиян начинаются завтра, 2 февраля. Соревнования стартуют в субботу, 5-го числа.

«Мы добрались, все хорошо. Спортсмены, врачи и массажисты сборной расселились в Олимпийской деревне, сдали тесты на коронавирус. Ждем результатов», — приводит слова Горшкова ТАСС.

В Пекин отправились только фигуристы, вошедшие в основу команду. Запасные должны были вернуться обратно на свои базы после сбора в Красноярске.

Напомним, замены в команде можно делать исключительно по состоянию здоровья. Так Игры пропустит Михаил Коляда, вместо него выступит Евгений Семененко.