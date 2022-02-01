Международная федерация плавания (FINA) сообщила решении перенести чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре с конца 2023-го на январь 2024 года. Причиной стало осложненное коронавирусными изменениями расписание.

Ранее FINA сдвинула в графике чемпионат мира 2022 года в Фукуоке на 2023 год из-за высокой заболеваемости в Японии.

«20-й чемпионат мира в Катаре теперь состоится в январе 2024 года. Эти решения были приняты в интересах всех участников», – приводит слова президента FINA Хусейна Аль-Мусаллама пресс-служба организации.

Теперь перед Олимпийскими Играми-2024 в Париже пловцов будут ждать буквально два подряд чемпионата мира по длинной воде. В 2025 году мундиаль пройдет в Казани.