Глава IIHF Люк Тардиф сообщил о переносе молодежного чемпионата мира на лето текущего года. Соревнования должны были пройти в конце декабря-начале января, но во время розыгрыша были отменены из-за коронавируса.

Игры начали отменять до нового года. Официальное решение фкдерации появилось 30 декабря.

«Молодежный чемпионат мира пройдет летом в канадской провинции Альберта. О датах мы объявим после Олимпиады», – приводит слова Тардифа ТАСС.

В ходе зимнего турнира случаи коронавируса были выявлены и в российской команде. Одним из заразившихся стал лидер молодежки и игрок СКА Матвей Мичков. Ему пришлось остаться на 10-дневном карантине после отъезда всех участников.